Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

04.09.2019 09:42
Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.


Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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