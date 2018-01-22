Mardin'de Terör Propagandasına Gözaltı

Mardin'de "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşan bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik inceleme sürüyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, harekatla ilgili sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan ve gerçek dışı bilgi paylaştığı tespit edilen bir şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'de dün de sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gerçek olmayan bilgiler paylaşan bir şüpheli gözaltına alınmıştı.