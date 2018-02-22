Mardin'de Terör Propagandası Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Mardin'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütleri güdümünde haberler yaptığı tespit edilen bir internet sitesinde kurucu ve yönetici olduğu tespit edilen iki kişi yakalandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütleri güdümünde haberler yaptığı tespit edilen bir internet sitesinde kurucu ve yönetici oldukları tespit edilen 2 şüpheli şahıs ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Haklarında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, çıkarıldıkları adli makamlarca 1'i tutuklanmış, diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" denildi. - MARDİN