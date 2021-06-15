Mardin'de terör örgütüne katılmaya giden şahıs sınırdan geçerken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de terör örgütüne katılmaya giden şahıs sınırdan geçerken yakalandı

Mardin'de terör örgütüne katılmaya giden şahıs sınırdan geçerken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ülkeden Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şahsın, jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne katılmaya gittiği tespit edildi.

Ülkeden Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şahsın, jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne katılmaya gittiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'den kaçak yollarla Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu; M.A. isimli şahsın Suriye ülkesine geçerek terör örgütüne katılmak için sınır hattına geldiği, fakat sınırı geçemeden yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.A. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TEM'de akılalmaz kaza! Kendi kullandığı minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi
TEM'de akılalmaz kaza! Kendi kullandığı minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi
10 gün sonra düğünü vardı! Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu
10 gün sonra düğünü vardı! Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Tan Taşçı Selma Ergeç Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Burak Yılmaz Servet Yardımcı Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de terör örgütüne katılmaya giden şahıs sınırdan geçerken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:16:34. #1.16#

title