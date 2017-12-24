Mardin'de Terör Örgütü Üyesi 2 Şahıs Yakalandı

Mardin'de "Terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.



Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda, görevlilerimizce yapılan şok uygulamada, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay aranması bulunan 2 şahıs yakalanmıştır. Şahıslar, şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - MARDİN