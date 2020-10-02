Mardin'de terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

02.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:03
Mardin'de terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

MARDİN'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle arama kaydı bulunan Ö.Ç., saklandığı babasının evinde yakalandı.

MARDİN'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle arama kaydı bulunan Ö.Ç., saklandığı babasının evinde yakalandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü üyesi olmak suçunda hakkında arama kaydı bulunan Ö.Ç., Ömerli ilçesine bağlı kırsal Gölllü mahallesindeki babasının evinde saklandığı tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla Ö.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyedeki mahkemeye çıkarılan Ö.Ç., tutuklandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Esra Erol Cem Yılmaz Aras Bulut İynemli
Spor Babel Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 14:04:31. #1.15#
title