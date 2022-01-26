Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı - Haberler
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Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

MARDİN (İHA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat müdürlüklerinin ortak yürüttükleri çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Terörle Mücadele, Mardin, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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