Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı
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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı
01.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:57

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat çalışmaları sonucu teknik ve fiziki takibe alınan ve terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Artuklu, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Ömerli, Nusaybin ve Savur ilçelerinde "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 24 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA

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