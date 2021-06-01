Mardin'de terör örgütü PKK'ya eleman temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Mardin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Mardin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne eleman temin ettikleri gerekçesiyle A.H.H. ve H.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bir şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar