Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah ele geçirildi
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Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah ele geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah bulundu.

22.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:02
Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah ele geçirildi

'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü 'ya ait depoda uzun namlulu silah bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ocak'ta Dargeçit ilçesinde kırsal alanda düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen depo ortaya çıkarıldı.

Depoda, taşların arasına gizlenmiş ve poşete sarılı uzun namlulu silah, şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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