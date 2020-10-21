Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
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Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

21.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:15
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın 2015-2016 yıllarındaki terör olaylarına ilişkin Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Nusaybin ilçesinde çukur eylemlerine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütü mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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