Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA