Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu

05.10.2019 16:26

Mardin'in Midyat ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Midyat ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toplantı halinde oldukları belirlenen S.İ, B.İ, A.Y. ve İ.E.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA