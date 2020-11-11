Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
11.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:15
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Yücebağ- Karasu kırsalında terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 200 mermi bulundu.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar