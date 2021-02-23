Mardin'de terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı
23.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:28
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Eren-5 Operasyonları kapsamında Mardin kırsalında jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Kızıltepe ilçesinde 3 adreste jandarma ekiplerince B.E.Ö, Y.S.E. ve A.N. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan A.N. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar