Mardin'de Terör Operasyonu: 36 Gözaltı

Mardin'de PKK/KCK terör örgütü mensupları ile irtibat ve iltisak halinde olan 36 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 26 Kasım günü Mardin Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensupları ile irtibat ve iltisak halinde bulunduğu tespit edilen kişilerin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Dargeçit, Nusaybin, Savur, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Midyat ve Artuklu ilçelerinde 34 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şahısın gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şahıslara ait evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif sayıda CD, ajanda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet laptop, 36 şahsa ait cep telefonu ve sim kart ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada arama faaliyetlerinde 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, Nusaybin Akarsu Yandere yol güzergahı üzerinde 1 adet EYP düzeneğinin tespit edildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili Cumhuriyet Savcının talimatı ile ele geçirilen 23 kartuş dijital materyaller ve malzemeler muhafaza altına alınmış, ayrıca EYP düzeneği imha edilmiş ve yakalanan 36 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN