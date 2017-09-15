Mardin'de Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün 3 şüpheli şahsın evinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri neticesinde, 2 adet bilgisayar, 2 adet harici hard disk, 1 adet tablet, 3 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 2 adet hafıza kart okuyucu, 2 adet hafıza kartı, 3 adet sim kart, 3 adet CD/DVD ve 7 adet örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen elektronik ve dijital malzemeler incelemeye alınmış olup, 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonların devam edecektir" denildi. - MARDİN