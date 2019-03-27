Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 zanlı yakalandı.

Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 zanlı yakalandı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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