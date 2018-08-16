Mardin'de Terör Operasyonu
Mardin’de terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Mardin'de terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyetlerde bulunarak örgüte milis, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan şahıs ve şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; ilimiz Kızıltepe ilçesi ve köylerinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunarak örgüte milis, işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG örgütü tarafından ülkemize yönelik silah, patlayıcı madde, mühimmat, eleman aktarımı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldıkları yönünde alınan bilgiye istinaden, 14 Ağustos 2018 günü 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve tahkikata başlanmıştır. İlimiz Kızıltepe ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne katılım yapacağı değerlendirilen bir şahıs yakalanarak 09 Ağustos 2018 günü hazır edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; bu şahsın yasa dışı yollar ile sınır hattından örgüte aktarımına yardım edecekleri tespit edilen 4 şahıs yakalanmış, hazır edildikleri mahkemece şahıslardan 3'ü tutuklanmış, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Artuklu ilçemizde, PKK/KCK terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda, sözde demokratik özerklik ve alternatif yönetim modeli inşası için, KCK sistemine bağlı olarak oluşturulan sözde kent meclisi ve mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 7 şüpheli şahıs, Mardin Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak 14 Ağustos 2018 günü gözaltına alınmış ve tahkikata başlanmıştır" denildi. - MARDİN