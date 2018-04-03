Mardin'de Terör Operasyonu
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol kararı ile salıverildi.