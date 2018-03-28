Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 120 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesi kırsalında 24 Mart'ta terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak imha edilmesi amacıyla operasyon yapıldığı bildirildi.

Operasyonda, 120 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı düzeneği, patlamamış havan aydınlatma mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi bulunduğu ifade edilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.