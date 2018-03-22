Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, 14-16 Mart'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, örgüte aidat adı altında para toplayarak yardımda bulundukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.