Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silah, 2 el bombası, mühimmat ile çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit kırsalında önceki gün arazide arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Aramada uzun namlulu silah, 2 el bombası, 2 şarjör, 6 roketatar mühimmatı, 4 roketatar sevk fişeği, 31 fünye ve 150 metre kablo ile çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzemesi ele geçirildi.

Bölge halkının desteğiyle terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecek.