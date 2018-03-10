Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütüne sözde aidat adı altında para toplayarak yardımda bulundukları tespit edilen 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin jandarmada işlemlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.