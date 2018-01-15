Mardin'de Terör Operasyonu
Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait gıda maddeleri ele geçirildi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait gıda maddeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında arazi taraması gerçekleştirildi.
Aramada toprağa gömülü 20 kilogram makarna,10 kilogram un, 5 kilogram turşu, 10 kilogram salça, 5 kilogram zeytin, 5 kilogram pekmez, 40 paket küp şeker ve 20 kutu ton balığı bulundu.