Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sığınak ve mağarada 180 kilogram patlayıcı, 7 doçka mermisi ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin MİT Bölge Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce terör örgütünün kırsal kadrolarına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Dargeçit ilçesi kırsalında sığınak ve mağara tespit edildi.



Beğendi Mahallesi'nde tespit edilen 2 oda şeklinde teröristlerce kullanılan mağarada, 180 kilogram el yapımı patlayıcı, 3 büyük ve 3 küçük tüp, 5 kilogram mazot olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 100 metre kablo, çok sayıda bant ve 7 doçka mermisi, Tanyeri Mahallesi'ndeki sığınakta ise taşların arasına gizlenmiş jelikan bidon içerisinde yaşam malzemeleri ve terörist kıyafeti ele geçirildi.



Güvenlik güçlerince ele geçirilen malzemeler imha edildi.