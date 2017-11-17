Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'in Nusaybin ve Midyat ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Atmaca-11" operasyonunda, sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'da Nusaybin ve Midyat ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek icra edilen "Atmaca-11" operasyonunda terör örgütü mensuplarının kullandığı değerlendirilen sığınaklarda arama yapıldı.



Aramada, birer kalaşnikof ve G-3 piyade tüfeği, Rus tipi 3 el bombası, 10 adet el bombası fünyesi, 22 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan alıcı-verici, el yapımı patlayıcı zamanlayıcısı, patlayıcı TNT kalıbı, aksiyon kamerası, çok sayıda muhtelif şarjör ve mühimmat, muhtelif sivil ve örgütsel giyim kıyafeti, çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.



Açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız sürdüğü, vatandaşların, terör örgütü mensuplarının ele geçirilmesinde gösterdiği desteğin takdire şayan olduğu, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla yürütüldüğü bildirildi.