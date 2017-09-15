Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.





Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şüpheli şahsın evinde terörle mücadele kapsamında arama yapıldığı, aramada 2 bilgisayar, 2 hard disk, tablet, 3 cep telefonu, flash bellek, 2 hafıza kart okuyucu, 2 hafıza kartı, 3 sim kartı, 3 CD ve örgütü simgeleyen bez parçalarının ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, evlerinde arama yapılan 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.