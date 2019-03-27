Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı

Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüphelinin PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılan zanlıların Jandarma Komutanlığına götürüldüğü kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA