Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı

Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı

Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı

Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüphelinin PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılan zanlıların Jandarma Komutanlığına götürüldüğü kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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