Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı
Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüphelinin PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılan zanlıların Jandarma Komutanlığına götürüldüğü kaydedildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
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