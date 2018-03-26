Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı

Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı

Mardin’de PKK/KCK terör örgütüyle irtibatlı halinde olduğu tespit edilen 24 şahıs gözaltına alındı.

Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı

Mardin'de PKK/KCK terör örgütüyle irtibatlı halinde olduğu tespit edilen 24 şahıs gözaltına alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Mart'ta Nusaybin, Savur, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ve Artuklu ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü mensupları ile irtibat ve iltisak halinde bulunduğu tespit edilen 32 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında toplam 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN

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