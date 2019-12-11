Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

11.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:58

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi·len Demokrati·k Toplum Kongresi· (DTK) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan G A.E, D.E, S.K, V.P, N.A, D.İ, H.A.G, A.A, A.S, M.Ü.B ve E.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA