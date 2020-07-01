Mardin'de terör operasyonu: 10 gözaltı Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerin katılımı ile PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bulunduğu sığınak, mağara ve alanlarda icra edilen operasyonlarda ele geçirilen dokümanlar üzerinde inceleme gerçekleştirildi. İncelemelerde, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, terör örgütünün flamaları ile fotoğrafları olan, örgüte katılım yaptıklarında bölücü terör örgütü sicil bilgileri dokümanlardan tespit edilen, örgütün kırsal alanlarında faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaparak metropollerde terör örgütü adına eylem yapmak üzere il merkezlerine gelen, içerisinde aktif olarak Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 1'i öğretmen olmak üzere toplamda 14 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul, Gaziantep, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin'de operasyon düzenlendi. Operasyon'un Mardin ayağında 10 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA