Mardin'de Terör Operasyonları
Mardin'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Mardin'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen ay Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda ise 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.