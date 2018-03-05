Mardin'de Terör Operasyonları
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Mardin'de Terör Operasyonları

Mardin’de şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 terörist öldürüldü, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de Terör Operasyonları

Mardin'de şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 terörist öldürüldü, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "2018 Şubat ayı içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütüne yardım yataklık ettiği ve terör örgütüne iltisaklı olduğu tespit edilen 27 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. 3 terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiş ve 8 ilçe, 33 mahalle ve 1 mezrada icra edilen operasyonlar kapsamında tespit edilen 28 noktada arama yapılmıştır. Aramalarda, 20 adet çeşitli marka ve modellerde silah, 26 adet bu silahlara ait şarjör, 2 bin 391 adet çeşitli çaplarda fişek, 16 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 adet dürbün

4 adet el telsizi, 27 kilogram patlayıcı madde, 8 adet patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 57 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN

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