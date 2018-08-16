Mardin'de Terör Operasyonları: 10 Gözaltı
Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kızıltepe ilçesinde terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye silah, patlayıcı, mühimmat ve eleman aktarımı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Artuklu ilçesinde de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince örgüt adına faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.