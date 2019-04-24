Mardin'de Tefeci ve Uyuşturucu Satıcılarına Tepki

Mardin'in Midyat ilçesinde bir grup vatandaş düzenlediği basın açıklamasıyla uyuşturucu satıcıları ve tefecilere tepki gösterdi.

Köşk Meydanında bir araya gelen ellerinde "Faizciler, tefeciler, uyuşturcu satıcıları memleketi terk etsin, Kimyasal uyuşturucuya son, Midyat'ta tefeci istemiyoruz, Midyat uyuma geleceğine sahip çık" yazılı döviz taşıyarak, slogan attı.

Grup adına konuşan Alper İskan Demir, son yıllarda ilçede uyuşturucu satıcıları ile tefecilerin artış göstermesi nedeniyle herkesi ortak bir tavır göstermeye davet ettiklerini söyledi.

Tefecilik ve uyuşturucu satıcılarının toplumda meşrulaştırıldığını ileri süren Demir, şöyle konuştu:

"Tefeciler ile uyuşturucu tacirlerine karşı artık halkın dik duruş göstermesi gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde halk olarak yaşanan ölümlerden bizler de sorumlu olacağız. Tüm sivil toplum örgütlerini bu konuda ortak tavır almaya davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından grup Anıt Park Meydanı'na kadar yürüdükten sonra dağıldı.

Kaynak: AA