Mardin'de Tefeci Operasyonu: 5 Gözaltı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Artuklu'daki bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA