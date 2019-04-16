Mardin'de Tefeci Operasyonu: 5 Gözaltı

Mardin'de Tefeci Operasyonu: 5 Gözaltı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Mardin'de Tefeci Operasyonu: 5 Gözaltı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Artuklu'daki bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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