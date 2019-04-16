Mardin'de Tefeci Operasyonu: 5 Gözaltı
Mardin'de tefecilere yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de tefecilere yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla hareket geçen Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tefecilere yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
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