Mardin'de Tefeci Operasyonu

Mardin'de tefecilere yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda göz altına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alanın zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesi'ne getirildi. Adliyedeki sorgularının ardından 5 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şahıs, herhangi bir denetime tabi tutulmadan serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA