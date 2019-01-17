Mardin'de Tatil Öncesi Öğrencilere Konser

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından sömestir tatili öncesinde öğrencilerin motivasyonuna yönelik konser düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Aziz Sancar Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, tatil öncesinde öğrenciler için etkinlik yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, okulların sömestir tatiline girmesi nedeniyle öğrencilerin mutlu olması için etkinliklerin devam ettiğini kaydetti.

"Öğrencilerimizin mutlu olmasını önemsiyoruz." diyen Yaman, kentte her kesimden tüm vatandaşların mutlu olması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Amaçlarının Mardinlilerin yaşamaktan mutluluk duyduğu bir şehir inşa etmek olduğunu kaydeden Yaman, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda öğrencilerimiz için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle tatil dönemlerinde evlatlarımızın kaliteli zaman geçirmeleri için çaba veriyoruz. Sömestr tatili öncesinde de okullarımızda anlamlı etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimizin unutamayacağı programlara imza attık."

Balıkesir Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Okulu Hayatın Ritmini Yakala Ekibini ağırladıklarını için çok mutlu olduklarını ifade eden Yaman, program düzenleyerek öğrenciler için moral sağlayacak bir çalışmayı daha gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA