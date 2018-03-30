Mardin'de Tarımsal Sulamadaki Elektrik Tüketimi Yüzde 139 Arttı

Yağışların önceki yıla oranla daha az olmasının da etkisiyle Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde tarımsal sulama amacıyla tüketilen elektrik miktarı önceki yıla oranla yüzde 139 arttı. Tüketimin ciddi bir kısmının kaçak yollarla yapıldığını tespit eden Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullananları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak üzere enerji kayıpları ekiplerinin tamamını saha görevine çıkardı.

Türkiye genelinde tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yaklaşık yarısının tüketildiği Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde, yağışların yetersiz olması yüzünden çiftçiler tarlalarını elektrikli motorlarla yeraltından çektikleri kaynak suları ile suluyor. Bu yöntemle bölge illerinde tarımsal sulamadaki elektrik tüketiminin 2017'ye göre olağanüstü boyutta arttığı belirlendi. Dicle Elektrik Dağıtım'ın 2017 yılı Mart ayı sonu verilerine göre Mardin'de geçtiğimiz yıl 8,510 MWh olan günlük elektrik tüketimi, bu yıl aynı tarihte yüzde 139'luk artışla 20,344 MWh'ye yükseldi. Şanlıurfa'da Mart 2017'de 15,454 MWh olan günlük elektrik tüketimi de yüzde 70'lik artışla bu yıl aynı tarihte 26,210 MWh olarak gerçekleşti.

Tüm kaçak ekipleri sahada

Dicle Elektrik yetkilileri, tarımsal sulamada kaçak elektrik yöntemlerinin kullanılmasının elektrik şebekesine, hizmet kalitesine ve kesintisiz enerji arzına çok ciddi zararlar verdiğine dikkat çekerek konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Ortada çok keskin ve büyük tüketim artışları var. Tüketimin büyük bir kısmı kaçak olunca, artışın boyutunu da öngörmemiz mümkün olmuyor. Bu da ne kadar tedbir alırsak alalım enerjide dalgalanmalara, istenmeyen arızalara, dolayısıyla da kesintilere neden olabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için kaçak denetimlerimizi olağanüstü ölçüde artırdık. Tüm enerji kayıpları ekiplerimizi kaçak denetimi yapmaları için sahaya çıkardık, durup dinlenmeden denetim yapıyoruz. Kaçak elektrik kullanılmasını önlemekte son derece kararlıyız. Kaçak elektrik kullananlar hakkında gerekli tüm yasal süreçleri işletmeye devam edeceğiz. Bunun hem milli enerji güvenliği bakımından, hem de bölgemizde yaşayan herkesin haklarının korunması bakımından çok büyük önemi var. Kaçak elektrik kullanımını bitirmek için çalışmaya devam edeceğiz, herkes bu konuda bize destek olmalı." - MARDİN