Mardin'de tarımsal sulamada ödenmemiş borç 1,3 milyar lirayı aştı, Dicle Elektrik harekete geçti
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Mardin'de tarımsal sulamada ödenmemiş borç 1,3 milyar lirayı aştı, Dicle Elektrik harekete geçti

Mardin'de tarımsal sulama abonelerinin ödenmemiş elektrik borcu 1,3 milyar lirayı geçince, elektrik dağıtım hizmeti sürdürülemez noktaya geldi.

Mardin'de tarımsal sulamada ödenmemiş borç 1,3 milyar lirayı aştı, Dicle Elektrik harekete geçti
13.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:12

Mardin'de tarımsal sulama abonelerinin ödenmemiş elektrik borcu 1,3 milyar lirayı geçince, elektrik dağıtım hizmeti sürdürülemez noktaya geldi. Dicle Elektrik, bir kez daha, borçlu abonelerden ödeme yapmalarını istedi. Tüm çağrı ve girişimlere rağmen sonuç alamayan enerji şirketi de diğer abonelerin bu durumdan etkilenmemesi için borçlu olanların elektriklerinin kesilmesi kararı alındı. Ödemelerini düzenli yapan ve kesintiden etkilenmesi muhtemel abonelere şirket, jeneratörle elektrik verecek.

Mardin'de tarımsal faaliyetlerde bulunan 6 bin 173 abonenin uzun süreden bu yana ödenmeyen elektrik borcu 1 milyar 342 milyon liraya ulaştı. Aralarında Mardin'in de bulunduğu Güneydoğunun 6 iline dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, yıllardır ödenmeyen ve hizmeti sürdürülemez duruma getirmeye başlayan söz konusu borçların ödenmesini sağlamak, bu arada faturalarını ödeyen diğer aboneleri de korumak adına radikal kararlar almak zorunda kaldı. Enerji şirketi, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesme kararı alırken, bu durumdan etkilenmesi muhtemel diğer abonelerin mağdur olmamaları için de jeneratör desteği verecek.

Borçlar korona virüs öncesine ait

Mardinli tarımsal sulama abonelerinin uzun yıllardır biriken ödenmemiş elektrik borcu, güncel rakamlarla 1 milyar 342 milyon liraya ulaştı. Dicle Elektrik hizmetin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için borçlu 6 bin 173 tarımsal sulama abonesinden ödemelerini yapmalarını istedi. Daha önce de birçok kez yapılan borç ödeme çağrısı, tüm iyi niyetli girişim, uzlaşma teklifi ve indirimlere rağmen bugüne kadar gerçekleşmedi. Dicle Elektrik'ten konuyla ilgili yapılan son açıklamada, Mardin'de 6 bin 173 tarımsal sulama abonesinin 1 milyar 342 milyon lira borcu bulunduğu açıklandı. Ödenmeyen bu borcun uzun bir dönemi kapsadığı ve artık hizmetin sürdürülebilirliğini etkilemeye başladığı belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce de birçok kez bu konuyu gündeme getirerek tarımsal sulama abonelerimizin geçmişe ait elektrik borçlarını ödemeleri çağrısında bulunduk. Ancak bu çağrılarımız, büyük bir kesim tarafından görmezden gelindi. Şirket olarak buna rağmen iyi niyetimizi koruyarak kapsamlı bir kesme işlemi gerçekleştirmedik. Şirketimiz, bundan sonra borcunu ödemeyen ve iyi niyetimizi istismar eden tarımsal sulama abonelerimizin enerjisini kesme kararı almıştır. Borçlarını yeniden yapılandırmak için bize başvuran ve ödeme takviminde mutabık kaldığımız abonelerimiz, şimdilik kapsam dışında tutulacaktır. Yaşanan bu durumdan borcu bulunmayan diğer tarımsal sulama abonelerimizin olumsuz yönde etkilenmesine asla müsaade etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Kesme işlemleri sırasında bu durumdan etkilenebilecek olan ve borcu bulunmayan abonelerimize, giderleri tarafımızdan karşılanmak üzere jeneratör desteğinde bulunulacaktır." - MARDİN

Kaynak: İHA

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