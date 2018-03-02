Mardin'de Tarımsal Kalkınma Destekleri

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, dünyanın en verimli topraklarına sahip kentte bulunan çiftçilerin tarımsal kalkınması için desteklerin devam ettiğini bildirdi.

Yaman, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, çiftçilerin tarımsal kalkınmasına destek olmak amacıyla, atıl durumdaki Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığını daha da güçlendirerek faaliyete geçirdiklerini belirtti.

Kırsaldaki çiftçilerin ekonomik kalkınması için çalışmaların 2018'de artırarak devam ettirildiğini aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kırsalda sıvat göletlerin temizliklerini yaptığımız gibi yeni sıvat göletlerinin yapımına başladık. Önemli tarım gelirlerinden biri olan Derik zeytini için çok kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirdik. Zeytin popülasyonunu artırdık. Bal üreticilerine 3 bin arı kovanı dağıttık. Hindi dağıtımı, çayır ve mera alanlarının ıslahı, ahır ve barınaklara dezenfektan malzeme dağıtımı, çilek yetiştiriciliği, organik tarım, fide dağıtımı, sera bahçeleri ve fıstık ağacı dağıtımı gibi projeleri de başlattık ve devam ediyoruz."

Kentte meyveciliğin gelişmesi için dut ağaçları ile tanınan Savur ilçesi ve Başkavak Mahallesi'nin sahip olduğu değerler üzerinden ekonomik olarak kalkındırmak için "İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Programını" hayata geçirdiklerini anlatan Yaman, ön başvuruların alınmasından sonra 33 vatandaşa destek verileceğini aktardı.

Yaman, "Doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması açısında güzel bir proje oldu. Bu projeye öncü olmak güzel oldu. Çiftçilerimizin bu projeyi daha da geliştireceklerine inanıyoruz. Dünyanın en verimli toprakları üzerinde bulunan çiftçilerimizin tarımsal kalkınması için desteklerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.