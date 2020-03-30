Mardin'de tarımsal destek ödemeleri üreticinin hesabına aktarıldı Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, tarımsal destek ödemelerinin üreticinin hesabına aktarıldığını söyledi.

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, tarımsal destek ödemelerinin üreticinin hesabına aktarıldığını söyledi.

Dinler, "Bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliği' kapsamında 79 milyon 878 bin 155 lira tutarındaki tarımsal desteği, üreticilerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 20 bin 731 üreticiye 2019 yılı mazot ve gübre gestekleme ödemesine ait 56 milyon 554 bin 513 lira, 314 üreticiye 2019 yılı dane mısır fark ödemesine ait 1 milyon 604 bin 453 lira, 4 bin 256 üreticiye 2019 yılı hububat-baklagil fark ödemesine ait 21 milyon 719 bin 189 lira, bakanlığımız tarafından çiftçilerimizin banka hesaplarına T.C numaraları sırasına göre aktarılmaya başlandı."

Kaynak: AA