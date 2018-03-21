Mardin'de "Tarım ve İnsan" Fotoğraf Sergisi Açıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de, "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımın önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması sonucunda belirlenen eserlerden oluşan sergi, kenteki bir alışveriş merkezinde beğeniye sunuldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Özkan Önen ve Müdür Yardımcısı Mehmet Şirin İmrak tarafından açılan sergi 5 gün süreyle gezilebilecek.