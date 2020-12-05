Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü
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Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü

05.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:02
Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü

MARDİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi mekanlar sessizliğe büründü.

MARDİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi mekanlar sessizliğe büründü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentlerinden olan Mardin'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Her yıl yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentte,tarihi mekanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf tutulanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse olmadığı görüldü.

 


Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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