Mardin'de tarihi eser operasyonu

10.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:52

Mardin'de eski döneme ait olduğu değerlendirilen 57 adet bronz sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıltepe ilçesinin Turgut Özal Mahallesinde düzenlenen operasyonda, M.E.Ö. ve E.Ö'nün yapılan üst aramasında eski döneme ait olduğu değerlendirilen 57 adet bronz sikke ele geçirildi.



M.E.Ö. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Öte yandan, Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de bir araçta yapılan aramada, 530 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili S.M. ve M.M.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA