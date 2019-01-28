Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Mardin'de bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu Artuklu ilçesinde ikamet eden şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 obje bulundu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA