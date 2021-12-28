Tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımı devam ediyor

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, sit alanı içerisinde bulunan ve tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımına devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, taşların ilmek ilmek işlendiği Mardin'in tarihi, kültürel dokusunu bozan ve sit alanı içerisinde bulunan 240 betonarme binanın yıkımı hızla devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, daha önce Birinci Cadde'ye yakın bulunan tarihi Mardin Kalesi'nin görüntüsünü kapatan Yuvam Apartmanı ve yanında bulunan bina ile eski Bayındırlık Lojmanları, Dumlupınar İlköğretim Okulu'nun yıkımı yapılmıştı.

Ulu Cami Mahallesinde bulunan ve 1176 yılında inşa edilen tarihi Ulu Cami'nin siluetini bozan betonarme binanın yıkımı devam ediyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yeniyol Caddesinde bulunan YSE Lojmanları ile belediye lojmanlarının yıkımına başladı.

2022 yılı içerisinde tarihi dokuyu bozan 240 binanın tamamının yıkılması hedefleniyor.