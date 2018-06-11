Mardin'de Tarihi Çarşı ve Sokaklar Yenileniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında tarihi Şeyh Çabuk Camisi, Ulu Cami Aksı ve Hasan Ammar Çarşı'nın turizme kazandırılma çalışmalarına başladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, tarihi kadim kent Mardin sokaklarının daha da anlam kazanması için sokak sağlıklaştırma ve yenileme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Sokak ve çarşıların beklentilerini karşılamaya yönelik çalıştıklarını ifade eden Yaman, "Güzel şehrimiz Mardin'de değişim ve gelişim için başlattığımız hizmet atağında önemli mesafeler kat ettik. Şehrimiz tarihi ile de ön plana çıkan bir şehirdir. Bu özelliğiyle eski Mardin de her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Biz tarihi Mardin'in daha güzel olması ve cazibesini arttırması için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi çarşı ve sokaklara anlam kattıklarını ifade eden Yaman, bu anlamda Hasan Ammar Çarşısı ve devamında yer alan 17 çarşının yenilenmesi, Şeyh Çabuk Camisi ve Ulu Camisi Aksı sokakların sağlıklaştırılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yaman, şunları kaydetti.

"Bu çalışmaların sona ermesiyle çarşılarımız daha da anlam kazanacak ve sokaklarımız daha çok ilgi çekecektir. Eski Mardin'de bu gibi dokunuşlar ile değişimi hissettireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz tarihi sokaklarımızın yenilenmesi adına durmadan çalışacak."